Genoa: si sblocca Baldanzi, arriva Zatterstrom. E Venturino va da Gasp. Dibattito sul mercato a We Are

Il Genoa accelera sui rinforzi da dare al tecnico De Rossi. A dieci giorni dalla fine del mercato sembra sbloccarsi l’arrivo in prestito di Baldanzi dalla Roma. In giallorosso, sempre in prestito va Venturino alla corte del Gasp. Intanto il club rossoblu insiste per la difesa sullo svedese Zatterstrom classe 2005 da giorni accostato al Grifone e che ora dovrebbe essere annunciato. Ma ci sono altri nomi caldi come il mediano venezuelano Casseres del Tolosa e soprattutto l’attaccante Bakambu del Betis, la cui trattativa, però, non è semplice, visto che il giocatore 34enne ha molti pretendenti.

Ecco il dibattito sul mercato a We Are Genoa.

