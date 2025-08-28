Genoa, si rivede Ekuban: Vieira ha un'opzione in più per l'attacco anti-Juventus
di F.S.
Ancora fermo ai box il difensore Otoa, mentre il mister rossoblù sonda il cambio modulo per la sfida ai bianconeri
Buone notizie per il Genoa e per mister Patrick Vieira che in vista della gara di domenica contro la Juventus potrà contare anche su Caleb Ekuban.
L'attaccante ha recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane e lavora in gruppo da qualche giorno. Le condizioni del giocatore non sono ottimali ma sarà comunque nell'elenco dei convocati per la sfida di domenica, fischio d'inizio alle 18.30 al 'Ferraris'.
Ancora fermo ai box il difensore Otoa, che tornerà a disposizione dopo la sosta. Intanto Vieira sonda il possibile cambio modulo per la sfida ai bianconeri, dai tre centrocampisti offensivi a sostegno dell'unica punta si potrebbe optare per due estremi offensivi supportati da un unico trequartista. Ruolo per cui potrebbe essere designato Ruslan Malinovskyi, rimasto in panchina durante l'esordio contro il Lecce
Tre giocatori per due maglie in avanti: è ballottaggio fra Ekhator, Vitinha e Colombo, con il jolly Ekuban
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa Women, Carissimi: "Costruita una credibilità che parte dalle fondamenta"
28/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, per Vitihna si muove il Psv. Sondaggio per Maupay del Marsiglia
27/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, l'addio a Sidio Corradi: le testimonianze di Sbravati, Capozucca e Murgita
26/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, folla a Carignano per l'ultimo abbraccio a Sidio Corradi. Il nipote Leonardo: "You'll never walk alone"
26/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, Vieira cambia in vista della Juve: Malinovskyi si candida, ma l’attacco è un rebus
25/08/2025
di Giovanni Porcella