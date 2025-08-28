Genoa, si rivede Ekuban: Vieira ha un'opzione in più per l'attacco anti-Juventus

Buone notizie per il Genoa e per mister Patrick Vieira che in vista della gara di domenica contro la Juventus potrà contare anche su Caleb Ekuban.

L'attaccante ha recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane e lavora in gruppo da qualche giorno. Le condizioni del giocatore non sono ottimali ma sarà comunque nell'elenco dei convocati per la sfida di domenica, fischio d'inizio alle 18.30 al 'Ferraris'.

Ancora fermo ai box il difensore Otoa, che tornerà a disposizione dopo la sosta. Intanto Vieira sonda il possibile cambio modulo per la sfida ai bianconeri, dai tre centrocampisti offensivi a sostegno dell'unica punta si potrebbe optare per due estremi offensivi supportati da un unico trequartista. Ruolo per cui potrebbe essere designato Ruslan Malinovskyi, rimasto in panchina durante l'esordio contro il Lecce

Tre giocatori per due maglie in avanti: è ballottaggio fra Ekhator, Vitinha e Colombo, con il jolly Ekuban

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.