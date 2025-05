Genoa senza licenza Uefa per la prossima stagione, la società: "Non era necessario chiederla"

Per la stagione 2025-2026, come già l’anno scorso, il Genoa non ha la licenza UEFA come da comunicato della FIGC. Il Grifone in realtà non l’ha nemmeno richiesta ha fatto sapere il club: “Non era necessario”, ha infatti dichiarato l’ad Blazquez. Anche l’anno scorso il club rossoblù non aveva seguito l’iter, visto che i rossoblu non avrebbero giocato le coppe europee. Peraltro come nel prossimo torneo.

Oltre al Genoa, anche Lecce, Empoli e Venezia non hanno la licenza UEFA. In Serie B solo Cremonese e Sassuolo l'hanno ottenuta. La valutazione del club poco più di un anno fa fu che i rossoblù non avrebbero avuto chance di accedere alle coppe europee e l’iter non venne completato.

La posizione del club - Insomma, il Genoa ha deciso nell’ultima fase dell’iter procedurale di "rinunciare al completamento del processo di rilascio della licenza, anche alla luce della non necessità della stessa e di valutazioni attinenti in particolare l’ambito dei criteri infrastrutturali."

Intanto la squadra domenica sera affronterà il Napoli a viso aperto. Probabile l’impiego di Vitinha, Pinamonti e Messias contemporaneamente.

