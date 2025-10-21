Genoa senza gol, senza vittorie e ultimo in classifica: le opinioni dei talent
di Redazione
Dopo il pareggio per 0-0 con il Parma al "Ferraris", il Genoa è rimasto ultimo in classifica in serie A con il Pisa. I rossoblù hanno segnato appena tre reti (penultimo attacco del campionato dietro al Verona) e sono ancora a secco di vittorie.
Ecco le opinioni di Massimiliano Lussana, Gessi Adamoli e Stefano Eranio al Derby del Lunedì, di cui vi proponiamo uno stralcio. La trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
