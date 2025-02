Genoa, 'semaforo verde' per Cornet: il francese si candida per il Venezia

Max Cornet pronto per il prossimo impegno che vedrà il Genoa in casa contro il Venezia, match in programma lunedì sera al Ferraris.

Il post - L'indizio arriva dai profili social dello stesso giocatore francese, che si è allenato al centro Signorini di Pegli: Cornet pubblica una storia Instagram in cui lo si vede alle prese con il pallone, e in fondo la dicitura 'luce verde': cosa che lascia presupporre il via libera e la probabile convocazione dell'ex Lione per la sfida ai lagunari, dopo l'infortunio che lo aveva stoppato dopo la partita con la Fiorentina

Storico - Sarà un Grifone a caccia dei tre punti quello di lunedì sera, contro un Venezia in crisi di risultati che negli ultimi quattro precedenti in Serie A è sempre uscito imbattuto contro i rossoblù: nella massima serie, tra l'altro, la vittoria del Genoa in casa contro il Venezia manca addirittura dal 30 settembre 1962, un 2-0 con la firma di Bolzoni e l'autorete di Santisteban. In Serie B, invece, nell'ultimo incrocio al Ferraris il Genoa aveva battuto il Venezia con gol decisivo di Massimo Coda, nella stagione 22/23

Go Ruslan - Era andata peggio all'andata, con il Grifone caduto 2-0 sul campo dello stadio Penzo: quel 21 settembre 2024, fu il giorno del tremendo infortunio di Ruslan Malinovskyi, che si fratturo' il perone uscendo dal campo in barella. Proprio quella con il Venezia potrebbe essere la sfida per rivedere l'ucraino, almeno in panchina. Condizionale d'obbligo.

Centrocampo - L'emergenza dei rossoblù si concentra pero' a centrocampo: Badelj e Thorsby out, Masini tornerà titolare mentre per sostituire il croato c'è l'ipotesi Miretti, senza tralasciare che il neo acquisto Onana è pronto al debutto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.