Genoa, sconto alla Fiorentina per Gudmundsson: l'islandese verrà riscattato

Si sta per chiudere la telenovela che coinvolge Albert Gudmundsson, prossimo a diventare definitivamente un giocatore della Fiorentina. Lo riporta SkySport

Intesa - Il club viola, che fino ad oggi ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per l'islandese, avrebbe trovato l'accordo verbale con il Genoa, detentore del cartellino di Gudmundsson, per una cifra inferiore rispetto ai 19 milioni pattuiti ad inizio stagione.

Sconto - La società rossoblù avrebbe aperto infatti a uno sconto sul prezzo per cedere Gudmundsson alla Fiorentina: si parla di una cifra intorno ai 13 milioni di euro che verrebbero incassate così dal Grifone.

Si chiudono proprio oggi le varie situazioni legate a prestiti e riscatti dei calciatori, con le squadre obbligate a decidere se versare le quote pattuite o lasciar tornare i giocatori alla società che ne detiene il cartellino.

Calciomercato - In casa Genoa, oltre a Gudmundsson, si è deciso di non esercitare il riscatto per 4 giocatori: uno su tutti Andrea Pinamonti, e 11 gol tra campionato e Coppa Italia, spesso decisivo in stagione con le sue reti. Troppi i 14 milioni chiesti dal Sassuolo per la punta, ma non è detto che il Grifone non cerchi un nuovo approccio con il club neroverde, promosso in Serie A.

Alessandro Zanoli tornerà invece al Napoli: i rossoblù non hanno versato i 6.5 milioni pattuiti con il club azzurro per il riscatto del terzino, che potrebbe essere inserito dal club azzurro in una trattativa con il Bologna per arrivare a Ndoye e Beukema. In maglia Genoa, Zanoli ha collezionato 33 presenze con 1 gol e 1 assist.

Sporadiche le apparizioni di Jean Onana e Lior Kassa: entrambi tornano nei club di appartenenza, ovvero Besiktas e Maccabi Haifa

