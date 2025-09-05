Genoa, sconfitta per 3-2 in amichevole a Nizza. A segno Onana e Malinovskyi
di Filippo Serio
Nizza-Genoa, amichevole disputata a porte chiuse nella città francese, si è conclusa con il punteggio di 3-2 per i padroni di casa, ma i rossoblù hanno anche colpito due legni con Messias e Masini.
Questa la sequenza dei gol: 13' e 44' pt r 44' Omoyuri; 26'st Onana, 29'st Malinowskyi (R), 31'st Clauss). Da sottolineare, dunque, oltre al gol di Onana, il ritorno alla via della rete di Malinovskyi, sia pure dal dischetto, giocatore fondamentale per il prosieguo del campionato del Genoa.
Genoa-Nizza
Formazione Genoa:
Siegrest
Sabelli Onana Marcandalli Martin
Masini, Frendrup;
Messias, Malinowskyi, Vitinha;
Ekuban
26 gradi, ventilato ma caldo
Centro sportivo Ocg Nice.
PRIMO TEMPO
10' apertura di Ekuban da destra a tagliare il campo riceve Vitinha sulla sinistra prova il cross sul secondo palo ed Ekuban in corsa non aggancia.
GOL NIZZA - 13' cross dalla destra di Clauss che sfugge a Martin. Destro di Omoyuri e gol.
17' Fallo non fischiato al Genoa. Boga vola verso la porta respinge Siegrest
19' Tiro di Vitinha respinto dal portiere sugli sviluppi Ekuban calcia alto.
23' uno due Messias Malinowskyi sulla destra. Il brasiliano in diagonale colpisce il palo alla destra del portiere.
27' Ancora un palo per il Genoa. Sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti di sinistra battuta da Martin, Masini colpisce il palo alla sinistra del portiere.
29' Conclusione debole di Frendrup.
0' Ammonito Sabelli per proteste
32' Salvataggio di Masini in area rossoblú su Omoyuri scattato in posizione dubbia.
40' tiro di Messias para il portiere
GOL NIZZA. 44' Omoyuri in posizione molto dubbia colpisce di testa indisturbato. GOL
SECONDO TEMPO
Out Ekuban
In Lafonte
Vitinha punta centrale
2' Vitinha di poco alto su sviluppi di un calcio d'angolo
6' Masini in profondità per Lafonte che solitario mette a lato in diagonale
12' punizione di Diop respinge in corner Siegrest
15' Conclusione alta sottoporta per Nguene
25' Diagonale di Frendrup in corner
26' GOL GENOA. Corner di Martin palla a giro insidiosa tocco di testa di Onana e la palla si insacca sul primo palo
27' Messias per l'inserimento da destra di Lafonte che si fa respingere dal portiere.
28' Masini atterrato in area da un difensore avversario. Rigore
29' GOL GENOA - RIGORE. Batte Malinowskyi GOL
31' Cambio Genoa. Sommariva in
Siegrest out
32' GOL NIZZA .Diagonale Klauss palo e gol.
33' Cambi Genoa
Carbone in Messias Out
Doucoure in Onana Out
Finisce così 3-2 per il NIZZA
