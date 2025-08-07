Genoa

Genoa, sale la febbre per il match con il Rennes, mentre Vieira porta la squadra in sala video

red. sport

Lavori atletici individuali e focus tattico per il gruppo rossoblù dopo il test con la selezione universitaria giapponese

Allenamenti differenziati, recupero fisico e riunioni tattiche: il Genoa prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato 9 agosto contro il Rennes, ad otto giorni dall’esordio stagionale in Coppa Italia con la vincente di Padova-Vicenza.

Recupero fisico – La giornata di mercoledì si è aperta con colazione collettiva, controlli medici e una riunione negli uffici tecnici guidata da mister Gilardino e il suo staff. A seguire, la squadra è stata divisa per carichi e necessità individuali. Chi martedì ha disputato il test match con la nazionale universitaria giapponese ha poi svolto esercitazioni di scarico, mentre una parte del gruppo è stata impegnata in circuiti atletici personalizzati e partitelle a tema.

Programmazione tecnica – I portieri hanno seguito un programma specifico, con esercizi mirati. In parallelo, sono previste nuove sessioni video nelle giornate di oggi, giovedì 7 agosto, e domani, venerdì 8, per analisi tattiche e aggiornamenti di gruppo. Lo staff tecnico punta a gestire al meglio le energie in vista degli impegni ravvicinati.

Trasferta in Bretagna – L’incontro Rennes-Genoa si giocherà sabato 9 agosto alle ore 18 al Roazhon Park. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili al Gate 14 dello stadio, al costo di 10 euro. La società ha comunicato alcune informazioni utili per i tifosi del Grifone. Il punto di ritrovo per i tifosi genoani sarà il Mail Mitterand (numero 14). La polizia francese assicurerà il presidio dell’area dalle ore 14:30, consentendo il trasferimento allo stadio solo tramite minibus e autobus, con parcheggio consigliato presso i binari ferroviari adiacenti.

