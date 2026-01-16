Genoa, sabato tifosi al Signorini per caricare i rossoblu in vista di Parma
di Giovanni Porcella
I tifosi si incontrano sabato alle 14 per dare sostegno alla squadra
Con un comunicato di “via Armenia 5R” i tifosi del Grifone hanno annunciato che alla vigilia del match col Parma, hanno chiamato a raccolta i sostenitori rossoblu sabato al Signorini alle 14 per sostenere la squadra in in momento importante della stagione. Al Tardini i genoani non ci saranno per il divieto ad andare in trasferta per 3 partite dopo i disordini prima di Genoa-Inter.
