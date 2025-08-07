Sport

Genoa, sabato il match col Rennes e lunedì allenamento a porte aperte al Signorini

di Giovanni Porcella

I cancelli del centro sportivo si apriranno a partire dalle ore 16. Una scelta avallata dal tecnico Vieira

 I rossoblù stanno ultimando la preparazione per il match amichevole di sabato alle 18 in Francia col Rennes che milita in Ligue 1. Un test importante per avvicinarsi al meglio in vista della Coppa Italia con la vincente tra Padova-Vicenza. Probabile la conferma del modulo 4-2-3-1.

Lunedì prossimo invece il Genoa ha deciso di aprire le porte del Signorini ai suoi tifosi. I cancelli del centro sportivo si apriranno a partire dalle ore 16. Una scelta avallata dal tecnico Vieira.

