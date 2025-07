Genoa, Roberto Trapani nuovo responsabile del settore giovanile maschile

Roberto Trapani è il nuovo responsabile del settore giovanile maschile del Genoa, ruolo che ricoprirà con effetto immediato. Lo comunica la società rossoblù attraverso i propri canali.

La nota:

Il Genoa CFC comunica che Roberto Trapani è il nuovo responsabile del settore giovanile maschile con effetto immediato. Dopo le esperienze maturate in campo negli ultimi anni e in ruoli apicali nell’attività di base e nei comparti giovanili tra gli altri di AC Milan, AC Monza e AS Roma, Trapani ha accettato con entusiasmo la proposta della dirigenza.

La Società desidera dare il benvenuto a Roberto confidando molto nella sua visione e nelle sue capacità, relazioni e competenze. Con il suo arrivo si apre una stagione importante anche per l’implementazione delle strutture con la prossima inaugurazione della Badia di Sant’Andrea agli Erzelli, nuovo fulcro delle attività giovanili.

“Ringrazio la proprietà e tutto il management per la fiducia e la fantastica opportunità sotto il profilo professionale” - sottolinea Trapani- “Lavorare per il club che per primo ha istituito una sezione giovanile è una grande responsabilità e, insieme, uno stimolo per dare il massimo in un contesto competitivo, in virtù del lavoro e dei risultati di chi mi ha preceduto"

