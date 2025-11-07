Genoa, risposta della società ad A-Cap: "Errori e contraddizioni di chi punta solo a destabilizzare l'ambiente"

Il Genoa Cfc risponde a tono al comunicato di A-Cap diffuso ieri sera (leggi qui). La società di Villa Rostan ha diffuso la seguente nota:





"In merito alla nota diffusa nella giornata di ieri dal socio di minoranza “777 GENOA CFC HOLDINGS SRL” si precisa quanto segue.

Premettendo che nella stessa sono contenuti evidenti errori e contraddizioni, anche riguardo alle valutazioni economiche compiute, Genoa CFC si riserva di agire nelle sedi opportune per tutelare la propria immagine, quella dei propri amministratori e quella dei propri dirigenti, al pari di quanto già avviato per il recupero degli ingenti crediti insoluti che il Genoa CFC vanta nei confronti del socio “777 GENOA CFC HOLDINGS SRL”.

Genoa CFC prende altresì le distanze e diffida chi, perseguendo propri interessi, punta esclusivamente a destabilizzare l’ambiente prima di un’importante partita.

Forza Genoa".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.