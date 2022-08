Genoa, rifinitura al Ferraris in vista della gara con il Benevento

di Redazione

I giocatori rossoblù hanno preso confidenza con il terreno da gioco alle prese con un fungo che lo sta rendendo spelacchiato e in pessime condizioni

In vista dell'esordio ufficiale della stagione domani sera contro il Benevento in Coppa Italia, il Genoa si è allenato oggi allo stadio Luigi Ferraris.

I giocatori rossoblù hanno preso confidenza con il terreno da gioco alle prese con un fungo che lo sta rendendo spelacchiato e in pessime condizioni. La rizollatura purtroppo non è prevista a breve. Il vertice tra la Lega Calcio, le società Genoa e Sampdoria, gli agronomi e la società Luigi Ferraris srl, che gestisce lo stadio di Genova, è stato convocato d'urgenza per trovare una soluzione in vista della ripresa dei campionati di A e B, fissato per il 13 agosto con la prima di Serie A, Sampdoria-Atalanta.

Una curiosità: il Benevento tornerà a giocare al Ferraris in occasione della seconda giornata di campionato.

I convocati del Benevento:

I 26 convocati del Benevento per la gara di Coppa Italia contro il Genoa che si giocherà domani alle 17.45 allo stadio Luigi Ferraris.

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 96 Capellini Riccardo, 2 El Kaouakibi Hamza, 10 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias Ilias, 20 La Gumina Antonino, 3 Letizia Gaetano, 22 Lucatelli Igor, 12 Manfredini Nicolò, 5 Masciangelo Edoardo, 21 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 14 Pape Samba Thiam, 79 Sanogo Siriki,

38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 24 Viviani Mattia, 72 Vokic Dejan.