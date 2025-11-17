Genoa, Ricciardella: "De Rossi ci ha molto sorpreso per le caratteristiche umane"
di Luca Pandimiglio
"Ovviamente lo conoscevamo ma De Rossi ci ha molto sorpreso per quanto riguarda le caratteristiche umane". Lo ha detto Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, intervenendo alla tavola rotonda Sport4Rights: cultura della sicurezza, valore dello sport alla Badia.
Ecco l'intervista.
