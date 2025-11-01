Genoa, rescissione consensuale con Vieira: squadra al duo Murgita-Criscito in attesa del nuovo allenatore
di g.a. - g.p.
Il tecnico francese aveva ancora un anno e mezzo di contratto
Cambio sulla panchina del Genoa. Quando sembrava che Patrick Vieira avesse ancora la chance della gara col Sassuolo, nella notte si è arrivati alla rescissione consensuale del contratto con Patrick Vieira, arrivata dopo un confronto tra l’allenatore francese e la dirigenza. Vieira, che aveva ancora un anno e mezzo di contratto, lascia dunque il club ligure prima della naturale scadenza del suo accordo.
In attesa di ufficializzare il nome del nuovo allenatore, saranno Roberto Murgita e Mimmo Criscito a dirigere gli allenamenti e probabilmente a guidare la squadra a Reggio Emilia. Criscito, figura amatissima dalla tifoseria, avrà il compito di mantenere il gruppo unito e concentrato in questa fase di transizione.
Il comunicato ufficiale - Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.
La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.
La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.
