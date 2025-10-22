Genoa, Pruzzo: “Squadra senza idee e scelte incomprensibili. Vieira mi sta deludendo molto”

Nel corso della puntata di We Are Genoa andata in onda ieri sera su Telenord, Roberto Pruzzo ha espresso giudizi durissimi sul momento del Genoa e sul lavoro dell’allenatore Patrick Vieira. L’ex centravanti rossoblù non ha nascosto la propria preoccupazione: "Il Genoa è una squadra senza idee e senza identità. In campo ci sono almeno quattro o cinque giocatori fuori ruolo."

Pruzzo ha puntato il dito anche contro la società, che ha deciso di affidare la guida tecnica a Vieira con un investimento importante: "Guadagna più di Fabregas, ma al momento non sta dimostrando le qualità che ci si aspettava da lui come allenatore."

Tra gli errori principali evidenziati da Pruzzo, ci sono le scelte tattiche su alcuni singoli: "Malinovskyi non ha le caratteristiche per fare il trequartista, e Carboni non può giocare da esterno. Bisogna metterlo dietro le punte, nel suo ruolo naturale." L’ex attaccante ha definito queste scelte “clamorose” e ha messo in dubbio la lettura tattica del tecnico francese: "Un allenatore con l’esperienza di Vieira noIUn può non vedere certe cose. Mi sta deludendo molto."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.