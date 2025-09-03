Genoa, Pruzzo: "Mancano regista e bomber". Onofri: "Malinovskyi può sostituire Badelj". Pernat: "Fiducioso"
di m.m.
Adamoli: "Vieira pragmatico, è tornato a fare la partita sporca in senso nobile e Thorsby tornerà presto titolare"
"Le priorità del mercato erano il regista per sostituire Badelj e un centravanti che garantisse almeno dieci gol: nessuno dei due è arrivato", ha detto Roberto Pruzzo commentando il mercato rossoblù a We Are Genoa. "Per quanto riguarda il centrocampo, il sostituto di Badelj c'è già ed è Malinovskyi, è solo una questione di forma", ha replicato Claudio Onofri. "Secondo me - ha aggiunto Gessi Adamoli - Vieira con il suo pragmatismo ha già capito di dover tornare a fare partite sporche, nel senso nobile del termine, tant'è che ha concesso poco alla Juventus. Presto sono sicuro che Thorsby tornerà titolare". "Sono fiducioso - ha concluso Carlo Pernat - davanti c'è anche Ekuban che quando entra spacca le partite".
