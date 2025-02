Genoa, Pruzzo: "Il peggio è passato, ora può guardare solo davanti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Per il Genoa in questo campionato il peggio è ormai alle spalle, il Monza è andato, il Venezia mi pare molto in difficoltà anche se mi dispiace per il mio amico Di Francesco. E dal calendario delle prossime partite altre squadre potrebbero inguaiarsi, quindi i rossoblù posso guardare soltanto in avanti. Pinamonti? Mi pare che nelle ultime stagioni si sia un po', non dico accontentato, ma appiattito sulla posizione di centravanti di buon livello".

Lo ha detto a We Are Genoa, in onda su Telenord, Roberto Pruzzo, indimenticato bomber rossoblù, soprannominato O Rey di Crocefieschi, il suo paese natale nell'entroterra di Genova.

Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la puntata integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente a We Are Genoa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.