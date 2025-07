Genoa, Pruzzo: "Difficile resistere alla tentazione di cedere Ahanor per 20 milioni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Se vendi un ragazzino così, vuol dire che hai "bisogno" di farlo. Però poi puoi confidare nei giocatori che verranno presi. E' ovvio che per i tifosi non si alimenta la speranza di un futuro diverso", ha detto Claudio Onofri a We Are Genoa commentando la cessione di Honest Ahanor all'Atalanta. "Si fa fatica a rinunciare a una situazione del genere - gli ha fatto eco Roberto Pruzzo - perché 20 milioni sono tanti soldi, perché non hai la forza di resistere, perché non puoi pensare di rivenderlo tra due anni a 40".

