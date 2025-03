Genoa, Pruzzo attacca e Onofri difende: dibattito su Pinamonti e Vieira

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Io non discuto i punti e la classifica, l'ho detto da quando sono arrivato: mi va benissimo così. Ma proprio per questo avrei l'ambizione di veder giocare il Genoa un po' meglio, invece nelle ultime partite un solo tiro in porta. Ho fatto il centravanti, so cosa vuol dire, mi pare che Pinamonti abbia già manifestazione l'intenzione di cambiare aria", ha detto Roberto Pruzzo, O rey di Crocefieschi, a We Are Genoa, in onda su Telenord.

"Anche a me e a molti tifosi il Genoa non piace - ha ribattuto capitan Claudio Onofri - ma bisogna riconoscere a Vieira di avere avuto molti meriti nella salvezza anticipata. Lui è arrivato con un obiettivo e lo sta raggiungendo in un certo modo, ci sta che non abbia tempo e modo di cambiare. Diverso sarà l'anno prossimo, quando non subentrerà in corso".

Vi proponiamo un estratto del dibattito, la trasmissione è integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata a We Are Genoa.









