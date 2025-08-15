Genoa

Genoa, primo impegno stagionale contro il Vicenza: le formazioni ufficiali

di Filippo Serio

Esordio stagionale per il Genoa di Patrick Vieira che al Ferraris ospita il Vicenza per i 32esimi di Coppa Italia.

Tra i convocati anche Messias e Cuenca, dal primo minuto partono molti volti nuovi come Carboni, Gronbaek, Colombo e Stanciu. Leali in porta

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Marcandalli, Martin; Masini, Frendrup;  Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira

