Genoa, primo impegno stagionale contro il Vicenza: le formazioni ufficiali
di Filippo Serio
Esordio stagionale per il Genoa di Patrick Vieira che al Ferraris ospita il Vicenza per i 32esimi di Coppa Italia.
Tra i convocati anche Messias e Cuenca, dal primo minuto partono molti volti nuovi come Carboni, Gronbaek, Colombo e Stanciu. Leali in porta
LE FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Marcandalli, Martin; Masini, Frendrup; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira
