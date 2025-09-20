Genoa preso per il... Collu: a Bologna quarto ko su 4 con l’arbitro sardo. Vieira: “Difficile accettare il rigore contro”

Il Genoa perde 2-1 a Bologna nei minuti finali per un contestatissimo rigore decretato dal Var con il beneplacito del direttore di gara Collu per fallo di mano in area rossoblu di Carboni. Vieira tra l’altro nell’occasione del rigore è stato pure espulso. In tutti i 100 minuti va detto che Collu ha ammonito 4 giocatori del Genoa e nel finale non ha concesso un fallo che sia uno a favore di Vasquez e compagni. Che Collu sia, sul piano statistico, la bestia nera numero 1 del Genoa lo dicono i fatti: 4 direzioni del cagliaritano altrettante sconfitte.

Vieira a fine match prova comunque a buttare giù il boccone amaro: “Sono dispiaciuto di non portare punti a casa, perché contro un buon Bologna abbiamo giocato una gara coraggiosa, mantenendo ordine ed equilibrio, fronteggiandoli a viso aperto. Ci mancano punti, ma ho visto determinazione ed entusiasmo e sono felice di quello che abbiamo fatto vedere contro una squadra anche complicata da affrontare".

Ma alla domanda sul rigore decisivo per il Bologna Vieira è sincero: “Difficile accettare la scelta di dare un rigore così per il fallo di mano di Carboni. Ma il calcio è questo” il tutto accompagnato da un sorriso ironico. Sull’espulsione Vieira è chiaro: “Se ho sbagliato chiedo scusa all'arbitro ma forse è successo perché ho toccato la parte sensibile dell'arbitro. Anche l'arbitro deve capire che ci sono momenti di tensione”

