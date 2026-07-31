Il Genoa presenta la nuova maglia da trasferta: omaggio alle origini con uno sguardo al futuro

Il Genoa ha svelato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026/27, un modello che rende omaggio alle origini del club più antico d'Italia reinterpretandole in chiave contemporanea.

La divisa richiama la prima casacca indossata dal Grifone alla fine dell'Ottocento, quando la squadra scendeva in campo con una maglia completamente bianca, prima dell'introduzione degli storici colori rossoblù nel 1901. Per questa nuova versione il bianco assume una tonalità "seppia", scelta per evocare la lunga tradizione del club e il legame con la sua storia.

Il design abbina elementi classici e dettagli moderni. Sul fronte della maglia il rosso e il blu si sviluppano ai lati per poi fondersi al centro con un effetto sfumato, ripreso anche sul retro del colletto. Proprio sul colletto trova spazio la scritta "1893", anno di fondazione del Genoa, a sottolineare il forte richiamo alle proprie radici.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Away Jersey è realizzata in tessuto riciclato KOMBAT™ Pro 2027 con tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION, pensata per assicurare comfort, traspirabilità e prestazioni elevate. Completano il modello il taglio slim fit, il collo a V e i loghi in silicone con finitura crystal.

Ad accompagnare il lancio della divisa è anche la campagna "Back to Back: Since 1893", che racconta il percorso del Genoa dalle sue origini fino ai giorni nostri. Un messaggio che celebra il profondo legame tra il club, la città di Genova e i suoi tifosi, nel segno di una tradizione destinata a proseguire anche nel futuro.

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