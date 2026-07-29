Genoa, De Rossi accende il dibattito. Adamoli: "E' il garante dei tifosi, magari avesse parlato così Vieira"

"Abbiamo detto tutti che De Rossi è il garante dei tifosi, se De Rossi resta è perché gli hanno fatto delle promesse specifiche, è il garante che porta avanti le istanze dei tifosi per avere una squadra competitiva, non va bene neanche che l'allenatore dica guardate che così non va bene, voglio dei giocatori", ha esordito Gessi Adamoli commentando la conferenza stampa post ritiro dell'allenatore del Genoa.

"Secondo me non è detto che abbia mal di pancia, può aver dato un segnale, ma non da mal di pancia, è un segnale, mi serve questo, ma ci sta", ha aggiunto Andrea Torti.

Ancora Adamoli: "Ha suonato la campanella ed è giusto che l'abbia fatto, se l'avesse fatto Vieira l'anno scorso di questi tempi quando prendevano tutta quella "rumenta", sarebbe stato molto meglio o no?".

Beppe Nuti: "Mi preoccupo di un'altra cosa, come ha detto anche De Rossi, Traorè è un giocatore importantissimo, ma è reduce da un incidente, ne ha avuto altri, deve ritornare a quello che è, se ritorna a quello di Sassuolo... anche con Tiago Motta era una scommessa vinta, se questa sarà una scommessa vinta secondo me come mezzala, come trequartista e tutto ha tanto da dare".

Carlo Pernat: "Il tifoso ha sempre bisogno di avere delle cose positive, anche io voglio cose positive, però siamo all'inizio, a me è sembrato un buon ritiro, il primo tempo dell'ultima partita con tutti i titolari vincevi 2 a 0, il secondo tempo erano 11 riserve, forse è il problema delle riserve che abbiamo, però io credo che la squadra se non parte nessuno con uno o al massimo due rinforzi è una squadra molto degna. Quindi aspettiamo un attimo, ha fatto bene De Rossi a dire quello che ha detto, poi in campo ci va lui a allenare i giocatori, se alla fine dallo stadio piove qualche fischio se lo becca anche lui e non se lo vuole beccare, è il nostro garante come ha detto Gessi, sono perfettamente d'accordo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.