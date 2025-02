Genoa, Pinamonti torna al gol: finisce 1-1 contro il Torino. Salvezza più vicina

Un Genoa impalpabile nel primo tempo si sveglia nella ripresa e pareggia l'autogol di Thorsby con il primo centro di Pinamonti nel 2025, su errore della difesa granata.

Rossoblù irriconoscibili nei primi 45 minuti, Torino padrone del campo ma che va in vantaggio solo con l'autogol di Thorsby, dopo la deviazione di Vitinha. Proprio il portoghese e Miretti lasciano il campo per Messias e Zanoli, cosa che da più vivacità al Genoa insieme all'inserimento di Masini. Enorme brivido all'ultimo minuto di recupero per un doppio episodio dubbio nell'area di rigore del Genoa, per l'arbitro non c'è nulla.

Il Genoa torna a far punti fuori casa dopo Roma e Firenze: si sale a 27 avvicinandosi alla salvezza, un bottino pieno in casa contro il Venezia potrebbe mettere il sigillo.

CRONACA

7' - arriva al tiro Vlasic dopo la combinazione con Karamoh, Leali si rifugia in corner

Venti minuti a ritmi alti, più pericolosa la presenza del Torino mentre il Genoa ci prova in ripartenza ma sbaglia spesso l'ultimo passaggio

Al 27' conclude nuovamente Vlasic, Leali blocca in due tempi ma l'azione nasce sulla ripartenza del Torino

Problemi per Tameze nel Torino, costretto al cambio dopo mezz'ora: dentro Gineitis

La partita si sblocca nel finale di primo tempo, da calcio d'angolo: l'ultimo tocco sul pallone prima che finisca in rete è di Thorsby: Torino in vantaggio e intervallo

RIPRESA

Al 52' mister Vieira cambia gli esterni d'attacco: fuori gli impalpabili Vitina e Miretti, dentro Messias e Zanoli

Al 55' Adams incrocia di prima intenzione sull'invito di Vlasic, palla sull'esterno: in campo solo il Torino

Il Genoa perde Badelj per un problema fisico, al 60' entra Masini

Squillo di Zanoli in area, stoppato al momento del tiro da Maripan: Genoa che prova a svegliarsi

Pareggia il Genoa! Sbaglia il Torino in disimpegno regalando palla a Masini, palla a Messias che di prima che serve Pinamonti in area: controllo e tiro che batte Milinkovic complice anche con una deviazione

Triplo cambio in casa Torino: entrano Pedersen, Biraghi e Casadei: fuori Sosa, Lazaro e Karamoh

83' - calcia al volo Zanoli su corner smanacciato da Milinkovic, pallone fuori dallo specchio

91' - Colpo di testa di Casadei che sfiora il palo su corner: che rischio

94' - episodio dubbio nell'area di rigore del Genoa: il Torino protesta per due contrasti in area ai danni di Adams e Sanabria. Espulso Vanoli per proteste. Il Torino pero' non si era fermato con Thorsby a terra, che poi esce dal campo con Vieira che non ha più sostituzioni. Ma la partita si chiude sull'1-1

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa (dal 71' Biraghi); Ricci, Tameze (dal 30' Gineitis); Lazaro (dal 71' Casadei), Vlasic (dall'85' Sanabria), Karamoh (dal 71' Pedersen); Adams All.: Vanoli.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj (al 60' Masini), Frendrup; Vitinha (dal 52' Messias), Pinamonti (dal 78' Ekuban), Miretti (dal 52' Zanoli). All.: Vieira

Ammoniti: Coco, Ricci (T); Messias, Matturro (G)

