Genoa, Pernat: "Tutti con De Rossi". Pruzzo: "Salvezza possibile, ma bisogna alzare il livello in casa"

"Inizialmente ero per la conferma sino alla partita con la Fiorentina di Murgita e Criscito ma penso che l'arrivo di De Rossi, con la sua carica umana, sia stata la scelta giusta, siamo tutti con lui", ha detto Carlo Pernat. "La salvezza è alla portata, ma c'è un dato che non può essere ignorato: nell'anno solare 2025 il Genoa è la squadra che dopo il Lecce ha fatto meno punti di tutti, quindi per raggiungere il traguardo bisogna alzare il livello, soprattutto in casa", gli ha fatto eco Roberto Pruzzo.

Vi proponiamo uno stralcio del dibattito andato in scena a We Are Genoa





