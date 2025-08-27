Genoa, per Vitihna si muove il Psv. Sondaggio per Maupay del Marsiglia

Ultime ore frenetiche sul mercato del Genoa. Se Frendrup è molto vicino alla conferma visto che per ora non sono arrivate offerte da 20 milioni, sull’attacco rossoblu c’è molta frenesia. La prestazione non positiva col Lecce ha spinto la dirigenza del Grifone a guardarsi attorno. E così per Vitinha c’è un interessamento del Psv. Le parti si parleranno e il Genoa non si oppone a far partite il portoghese.

E intanto col Marsiglia il club rossoblu ragiona sul centravanti Maupay, nome già accostato alla squadra di Vieira. Gessi Adamoli a “We are Genoa” di ieri ha anticipato in trasmissione queste mosse, compreso il ritorno di Cornet.

Nelle ultime ore di scambi può succedere di tutto. Anche Vogliacco è in partenza.

