Genoa, Pavlovic scava la buca prima del rigore di Stanciu: polemiche sui social

Non si placano le polemiche dopo Milan-Genoa (1-1), giocata ieri sera a San Siro. Poco prima del rigore poi sbagliato da Stanciu al 99' minuto che poteva regalare la vittoria ai rossoblù si vede il rossonero Pavlovic scavare (indisturbato) una sorta di buca sul dischetto. Né l'arbitro né lo stesso giocatore rumeno del Genoa se ne accorgono o intervengono. Fatto sta che Stanciu sparerà alle stelle il pallone, non si sa se ostacolato oppure no da quella operazione precedente.

La cosa, però, non è passata inosservata soprattutto ai tifosi dagli spalti che hanno ripreso la scena e postato foto e video sui social, specie su Tik Tok, dove le immagini sono diventate virali.

