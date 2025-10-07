Genoa, partenza in salita e ultimo posto in classifica: la voce dei tifosi su Vieira e la squadra

L’inizio di stagione del Genoa non è stato dei più semplici. Complice un calendario particolarmente ostico, i rossoblù si ritrovano, dopo sei giornate e alla vigilia della sosta per le nazionali, all’ultimo posto in classifica insieme al Pisa dell’ex Gilardino, con soli due punti conquistati e ancora nessuna vittoria all’attivo.

Tra i giovani tifosi del Grifone il dibattito è acceso: c’è chi sarebbe pronto a confermare la fiducia a mister Patrick Vieira, e chi invece invoca un cambio in panchina per dare una rinfrescata all’ambiente. Per il momento, però, la linea della società è chiara: fiducia al tecnico francese, almeno fino ai prossimi impegni.

