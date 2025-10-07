Genoa, partenza in salita e ultimo posto in classifica: la voce dei tifosi su Vieira e la squadra
di Redazione
Genoa in crisi dopo sei giornate: zero vittorie e ultimo posto in classifica. Tifosi divisi su Vieira, ma prevale la fiducia al tecnico
L’inizio di stagione del Genoa non è stato dei più semplici. Complice un calendario particolarmente ostico, i rossoblù si ritrovano, dopo sei giornate e alla vigilia della sosta per le nazionali, all’ultimo posto in classifica insieme al Pisa dell’ex Gilardino, con soli due punti conquistati e ancora nessuna vittoria all’attivo.
Tra i giovani tifosi del Grifone il dibattito è acceso: c’è chi sarebbe pronto a confermare la fiducia a mister Patrick Vieira, e chi invece invoca un cambio in panchina per dare una rinfrescata all’ambiente. Per il momento, però, la linea della società è chiara: fiducia al tecnico francese, almeno fino ai prossimi impegni.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genoa k.o. a Napoli, Vieira: “Abbiamo giocato bene, contro una squadra che ha speso 100 milioni”
06/10/2025
di Giovanni Porcella
Genoa sconfitto a Napoli, Anguissa e Hojlund ribaltano il gol di Ekhator (2-1)
05/10/2025
di Redazione
Genoa, 20 anni senza Franco Scoglio: vi racconto il mio amico Professore
02/10/2025
di Claudio Onofri
Genoa in zona retrocessione, di chi le maggiori responsabilità: il dibattito
01/10/2025
di Redazione