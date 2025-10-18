Genoa-Parma; tra i convocati rossoblu c’è Cornet, ma Vieira perde Marcandalli
di g.p.
Una certezza e una lacuna per il tecnico rossoblù a caccia della prima vittoria
Nella serata è stata diramata la lista dei convocati del Genoa in vista del delicato match col Parma.
Tra i convocati emerge la conferma di Cornet, ma Vieira non potrà contate in difesa su Marcandalli.
