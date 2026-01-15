Genoa: Parma nel mirino, aspettando Baldanzi

Un altro scontro diretto, a stretto giro di posta da quello vincente contro il Cagliari. Il Genoa riprende oggi gli allenamenti in vista della sfida all'ora di pranzo di domenica contro il Parma, con l'intenzione di non abbassare la guardia e di provare a riportare con i piedi per terra un avversario tonificato dal successo di Lecce e, soprattutto dal pareggio di Napoli. La continuità di risultati è l'unico segreto per togliersi al più presto da una posizione di classifica non confortante, e l'occasione che si presenta deve essere sfruttata. Non sarà certo facile, il Parma è formazione ben organizzata e, nonostante l'infortunio del portiere Suzuki (artefice del rigore parato a Cornet al 96' della sfida di andata), ha dimostrato di avere in organico due ragazzi che lo hanno ben sostituito: Corvi e Rinaldi. Molti elementi da tenere d'occhio, ma in casacca gialloblù stanno facendo faville soprattutto Bernabè e Keità con De Rossi che starà già studiando le contromosse più efficaci.

Lo scorso anno la trasferta in terra ducale arrise al Grifone di Alberto Gilardino, con la stoccata di Pinamonti a dieci minuti dalla fine.

Intanto, sul fronte mercato, sono ore cruciali per l'arrivo di Tommaso Baldanzi dalla Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista offensivo potrebbe arrivare già prima del prossimo impegno di campionato, considerando che la Roma, per liberarlo, attendeva solo il sostituto (ne sono arrivati due, Malen e Vaz). A centrocampo resiste la candidatura di Cristian Casseres, nazionale venezuelano in grado di unire interdizione a regia. Ancora un punto interrogativo il futuro della porta rossoblù, con Bento non completamente tramontato, seppure le candidature di Hein, Jorgensen e Ortega restino considerate. A lasciare tranquilli è il buon momento di forma di Nicola Leali, autore di due ottime prove contro Milan e Cagliari. Per il futuro, prelevato il 2007 Lauricella dall'Empoli, mentre l'under 21 Dagasso piace molto, ma non solo al Genoa. Un accordo con il Pescara sui bonus potrebbe mettere in discesa la trattativa, anche se se ne parlerà non prima della prossima settimana.

