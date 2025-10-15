Genoa-Parma, continua la vendita del libro “Siamo la Fossa” a sostegno della Ghirotti
di Giovanni Porcella
I libri saranno disponibili presso lo stand allestito nei pressi del monumento dedicato a Claudio Spagnolo.
In occasione della partita Genoa-Parma, in programma domenica, prosegue la vendita del libro “Siamo la Fossa dei Grifoni” di Massimo Calandri, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti.
Finora sono stati raccolti 92.000 euro, ma l’obiettivo dei 100.000 euro è ormai a portata di mano. La tifoseria rossoblù lancia un appello a tutti i genoani: serve il contributo di tutti per raggiungere questo importante traguardo solidale.
