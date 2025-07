Genoa: Ostigard o Idzes per la difesa, in avanti caccia al bomber senza fretta

Bani ha salutato e va al Palermo come era già risaputo. Vieira intanto continua a torchiare la squadra ma col sorriso. Atmosfera tranquilla e anche sul mercato il club si sta muovendo facendo i passi necessari per coprire le caselle vuote della squadra. Per la difesa il nome che stuzzica i tifosi è il ritorno di Ostigard, (nella foto) ma c’è anche il profilo di Idzes che può essere una alternativa. In casa intanto ci sono già Otoa e Marcandalli. Per l’attacco avanza il nome di Colombo in prestito dal Milan con cui sono stati fatti dei ragionamenti che lo porterebbero in rossoblu, ma anche in questo caso il Genoa non ha fretta, anche perché Vieira darà una chance a tutti i giocatori che sono in ritiro a Moena. Poi si tireranno le somme. Intanto Messias è prossimo al rientro in gruppo.

