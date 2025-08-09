Genoa ok, col Rennes fa 2-2, a segno Malinovskyi e Ostigard

L’amichevole del Genoa a Rennes finisce 2-2 al termine di una partita a ritmi elevati e sempre combattuta. Rossoblu che hanno rimontato nel finale dallo 0-2 al 2-2 con i gol di Malinovskyi e Ostigard. Per Vieira ci sono molti motivi per sorridere e non solo per la reazione di Malinovskyi e compagni. Da lavorare però c’è ancora molto soprattutto in difesa. Ora altro test in Coppa Italia.

A Rennes nel primo tempo Vieira schiera la squadra ancora col 4-2-3-1. In difesa Norton Cuffy a destra, in mezzo la coppia Marcandalli-Otoa e a sinistra Martin. Dunque De Winter (sempre accostato all’Inter) Ostigard e Vasquez partono dalla panca. In mediana il duo Frendrup e Masini. In avanti c’è Vitinha con alle spalle Groenbaek, Carboni e Stanciu. Anche il Tennes è a trazione anteriore col 4-3-3. Il tridente dei bretoni è composto da Al Tamari, Meite e Rieder.

Il match è divertente con Vitinha anticipato dal portiere in uscita. I padroni di casa pericolosi al 5’ su corner, palla fuori. Il Genoa replica con Gronbaek che chiama ad una parata difficile l’estremo francese. Al 13’ i rossoblu trovano la rete con Vitinha ma si alza la bandiera del guardalinee e il gol viene annullato per fuorigioco. Al 21’ invece il gol lo segna Al Tamari in contropiede e il Rennes è in vantaggio. Squadra rossoblu sbilanciata e l’attaccante rossonero si presenta da solo davanti a Leali che nulla può. Al 27’ si fa male Otoa ed entra al suo posto Vasquez. La formazione di Vieira prova a scuotersi ed è ancora Gronbaek a fornire un assist a Stanciu ma l’azione si ferma sulle mani del portiere Samba. Finisce il primo tempo tra luci ed ombre.

Nella ripresa inizialmente Vieira conferma la formazione del primo tempo. Al 56’ i primi cambi con Malinovskyi al posto di Gronbaek e Sabelli per Carboni che ha provato qualcosa ma non ha trovato spunti decisivi. Intanto pericoloso il Rennes con Leali molto bravo in una doppia parata su Meite. A seguire esce Vitinha ed entra Colombo. Non cambia il modulo di partenza. Il Grifone prova a fare di più, ma in difesa al 68’ pasticcia Marcandalli ma il Rennes non ne approfitta. Il match resta comunque a buoni ritmi. Al 71’ occasione per i padroni di casa su tiro di Blas fermato dalla retroguardia rossoblu. E al 73’ Cisse raddoppia con un tiro imparabile. Ma il Genoa (foto gentilmente concessa da Genoa CFC) trova la rete poco dopo con Malinovskyi di sinistro su assist di Ekuban appena entrato. E Al 90’ Ostigard completa l’opera per un buon pari.

