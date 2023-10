Genoa, oggi in campo per sfatare il tabu' Udinese: Gilardino recupera Vogliacco

Il 21 febbraio 2016 è la data dell'ultimo successo del Genoa contro l'Udinese, allora sulla panchina rossoblu' sedeva Gian Piero Gasperini che battè i bianconeri di Colantuono per 2-1 grazie a Cerci e Laxalt. L'ultimo successo del Grifone in Friuli risale invece alla stagione 2014/2015, vittoria per 4-2 con marcature di Iago Falque, Matri, Kucka e Marchese.

Da allora quattro sconfitte e tre pareggi per il Genoa in terra friulana, segno di una partita non semplice che attende il Grifone attuale di Gilardino, che tra l'altro non avrà a disposizione Strootman e Badelj, ovvero due terzi del centrocampo titolare. Spazio probabilmente a Kutlu e Thorsby che hanno contribuito alla grande vittoria sulla Roma di tre giorni fa, insieme a un Frendrup indispensabile.

Gilardino potrebbe tornare alla difesa a quattro e per il reparto recupera Alessandro Vogliacco, alla prima convocazione stagionale in Serie A, torna Martin dalla squalifica. In attacco Gudmundsson e Retegui con Messias pronto a subentrare,i il brasiliano ha già dimostrato di essere pronto. Sono 22 i giocatori convocati da Gilardino per questa sfida: oltre a Strootman e Badelj, fuori anche Sabelli che andrà valutato dopo la botta ricevuta contro la Roma. Ancora indisponibile Ekuban

Telenord in diretta dalle 14.30 per il prepartita, poi cronaca e commenti postgara.

La lista dei convocati:

PORTIERI - Leali, Sommariva, Martinez

DIFENSORI - Bani, Matturro, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Vasquez, Vogliacco

CENTROCAMPISTI - Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Thorsby

ATTACCANTI - Gudmundsson, Retegui, Puscas, Messias