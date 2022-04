Genoa, nuovo ingresso nella famiglia 777 Partners: ecco i parigini del Red Star

di Edoardo Cozza

La squadra francese fu fondata da Jules Rimet, l'ideatore del mondiale. È la quarta squadra nella galassia del fondo dopo i rossoblù, il Vasco da Gama e lo Standard Liegi

Si allarga la famiglia calcistica del 777 Partners: il fondo statunitense, già proprietario del Genoa, dei brasiliani dello Vasco da Gama e dei belgi dello Standard Liegi sta per acquistare il 100% delle quote dei parigini del Red Star, squadra che milita nello Championnat National, la serie C francese. L'acquisizione, prossima a essere ufficializzata, avverrà per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

La società transalpina ora di proprietà statunitense fu fondata nel 1987 da Jules Rimet, il francese che ideò la coppa del mondo (e che diede il nome al trofeo che il Brasile conquistò definitivamente col terzo successo iridato nel 1970). Tra gli anni '20 e gli anni '40 vinse 5 coppe di Francia: tra i giocatori e gli allenatori più prestigiosi della storia c'è anche Helenio Herrera.

Josh Wander, cofondatore di 777 Partners, ha commentato: "Per noi è un piacere enorme entrare a far parte della storia del Red Star Fc. È un club dall'identità spiccata e siamo onorati di poter costruire il suo futuro, sempre rispettandone le tradizioni. Patrice Haddad, custode della storia del club, ha fatto un lavoro eccezionale e lavoreremo fianco a fianco per la crescita del club".

Patrice Haddad, attuale patron del Red Star, ha spiegato: "Per accelerare lo sviluppo del club e la realizzazione del suo progetto sportivo ho scelto 777 Partners: ha un progetto di qualità, che si basa su politiche sportive ambiziose che avranno rispetto per l'identità del club, ma con gli opportuni investimenti".