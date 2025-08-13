Genoa, nuova partnership con Ceres: sarà sleeve sponsor sulle maglie da gara

Ceres e Genoa CFC ufficializzano una partnership per la stagione sportiva 2025/26. Dopo la collaborazione avviata con successo nel recente passato, il brand della birra più amata e consumata a Genova nelle proprie tipologie, raffigurata su bandiere e striscioni della tifoseria, è il nuovo Sleeve Sponsor di maglia del club di Villa Rostan, per tutte le divise da gara della prima squadra maschile.



Il logo esordirà sulle maniche delle maglie home la sera di Ferragosto, accompagnandoci per il resto della stagione, a partire dal debutto in Coppa Italia Frecciarossa, valido per i 32mi di finale. La valorizzazione dell’annuncio della partnership, nello stile fresco e pulito di Ceres, è veicolata da una campagna social sui generis e un manifesto programmatico che recita così: “Vi aspettiamo insieme ai Fuoriclasse del tifo del Grifone per cantare e brindare dal 1° al 90°”.



Ceres da anni è impegnata in iniziative di implicazione responsabile per un uso moderato e consapevole dei prodotti e sosterrà la presenza del marchio sulle maglie del Grifone, con un carosello di tappe per coltivare la relazione con i sostenitori rossoblù e il territorio. A dare forma mediatica a un legame che si sta consolidando negli anni, il tratto inconfondibile dell’artista, animatore e illustratore genovese, Enrico Macchiavello, che di Ceres veste in questo campo la maglia del top player.

