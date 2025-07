Genoa, Norton-Cuffy raggiunge i compagni a Moena. Gronbaek brilla in partitella

Dopo una mattinata di riposo, il Genoa ha proseguito i lavori previsti dal calendario del ritiro di Moena. Nel pomeriggio suqadra in campo per una partitella in famiglia, con tre tempi da 20 minuti. Da segnalare la doppietta del danese Gronbaek nell'ultima fase e i gol di Ekhator e Martin. Punteggio finale di 3-1 per la squadra blu

Intanto si è rivisto Brook Norton-Cuffy, che ha raggiunto i compagni in val di Fassa: il laterale è reduce dalla vittoria dell'Europeo U-21 conquistata da protagonista con l'Inghilterra. Sul campo d'allenamento prime corse per Valentin Carboni, ufficializzato ieri, e per il giovane Christot Papadopoulos, rientrato dal prestito alla Juventus Next Gen.

All'appello in casa Genoa manca solo Johan Vasquez, vincitore della Gold Cup con il suo Messico: attesso in ritiro la settimana prossima.

