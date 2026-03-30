Genoa, Norton Cuffy a forte rischio per il match con la Juventus

Per il tecnico del Genoa De Rossi da qualche giorno c’è un problema indesiderato da affrontare: quello di Norton Cuffy. L’esterno rossoblu infatti ha saltato la partita con l’under 21 inglese contro Andorra per un problema muscolare alla coscia destra. Il giocatore è tornato subito a Genova e ora si valuteranno i tempi di recupero. Probabile il forfait nel match di Pasquetta a Torino contro la Juventus. Nei prossimi giorni è previsto il rientro di tutti i nazionali. La partita il lunedì consentirà un recupero più adeguato rispetto al solito,anche se il problema è comune. Ancora prematuro ipotizzare la formazione che scenderà in campo allo "Juventus Stadium", anche se l'impiego di Baldanzi dal primo minuto appare più che probabile.

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