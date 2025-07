Genoa, non solo Idzes: per sostituire Bani c'è anche l'idea Ostigard

Sono ore calde in casa Genoa sul fronte del mercato estivo, mentre la squadra si trova in ritiro a Moena per la preparazione estiva.

E' ormai fatta per il passaggio di Mattia Bani al Palermo: il club rosanero ha trovato l'accordo con il Grifone per la cessione a titolo definitivo, per una cifra che si avvicina ai 2 milioni di euro. Per Bani, 31 anni, in rossoblù dal 2020 con una parentesi al Parma, quello di oggi probabilmente è stato l'ultimo allenamento in maglia rossoblù. Nonostante i tanti messaggi di affetto da parte dei tifosi accorsi a Moena, che chiedevano al difensore toscano di rimanere.

Si apre il punto interrogativo sul sostituto: occhi dei rossoblù puntati su Jay Idzes del Venezia, ma nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi di un ritorno, ovvero quello di Leo Ostigard, in rossoblù per metà stagione nel 2022. Insomma è caccia a bomber e difensore in casa Genoa.

Parlando di attaccanti, sfuma invece l'idea Casper Tengstedt: il centravanti danese è a un passo dagli olandesi del Feyenoord, accordo quasi raggiunto con il Benfica. In lista per il prossimo 'puntone' del Genoa rimangono Cutrone, Colombo e Simeone, ma non è da escludere la pista estera

