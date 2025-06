Genoa, niente rinnovo per Messias e Sommariva. Ecco tutti gli svincolati

Sono quattro i giocatori del Genoa che da questo momento risultano svincolati: si tratta di Mario Balotelli, Milan Badelj, Junior Messias e Daniele Sommariva.

Nessuno di loro ha rinnovato il proprio contratto con il club rossoblù: destino già scritto per Balotelli che non ha mai ricucito il feeling con Patrick Vieira (per lui appena 56 minuti giocati in 6 gare), mentre Badelj aveva già annunciato l'addio prima della fine della stagione.

C'era speranza di rinnovo per Messias, ma alla fine non si è arrivati ad un accordo: il brasiliano chiude la propria avventura rossoblù con 36 presenze, 3 gol e 1 assist in due stagioni: spesso, il fantasista è stato fermato da guai fisici che ne hanno compromesso il contributo in campo

Intanto il Genoa cerca rinforzi per l'attacco e sugli esterni: dopo Gronbaek si punta al ritorno di Cornet e Miretti, c'è l'interesse per profili come Man del Parma e Valentin Carboni dell'Inter. Insomma la società ha intenzione di fare il possibile per aumentare le opzioni per il nuovo attacco di Vieira.

Si svincola dal Genoa anche Daniele Sommariva, portiere 27enne che ha sempre ricoperto il ruolo di terzo nelle gerarchie

