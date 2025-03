Genoa, nessuno come Martin: primo in Serie A per cross riusciti

E' il più presente del Genoa in questa stagione insieme a Morten Frendrup, ma il primato per crosso riusciti è tutto suo: Aaron Martin guida infatti la classifica dei traversoni tentati e poi effettuati in Serie A, ben 62 secondo il portale Kickest, davanti a top player come Dimarco, Thauvin e Calhanoglu. Considerando che in 202 occasioni il laterale spagnolo ha tentato il traversone, la percentuale di successo è di oltre il 30%.

Rendimento - Numeri notevoli anche dal punto di vista degli assist: sono 4 quelli refertati allo spagnolo - l'ultimo confezionato per Vasquez contro l'Empoli - che si posiziona primo anche per passaggi chiave effettuati (53). Non male anche dal punto di vista delle 'big chance' create, ben 6

Un nuovo Aaron - Cifre che certificano un ruolo da assoluto protagonista per Martin, sia sotto la guida Gilardino che quella di Vieira. E pensare che l'anno scorso era diventato quasi un oggetto sconosciuto, raccogliendo in totale 24 presenze fra campionato e coppe con un solo assist. Ora è punto fermo del Genoa, con cui ha un contratto fino a giugno del 2026

