Genoa, nasce il club 'Grifoni Emilia Romagna': esordio sabato a Bologna

Non ci saranno tifosi del Genoa residenti in Liguria sabato allo stadio Dall'Ara per l'ultimo impegno della squadra contro il Bologna.

Ma una buona notizia arriva dai gruppi organizzati: nasce ufficialmente il club Grifoni Emilia Romagna, che sabato farà il proprio esordio come nuova associazione

Il comunicato:

Sabato a Bologna, accanto al nostro "storico" due aste, farà il suo esordio un nostro nuovo striscione, e dal prossimo campionato avremo lo striscione "ufficiale" posizionato nei Distinti ad ogni partita casalinga del nostro amato Genoa!!!

Naturalmente a breve seguiranno aggiornamenti e info su tesseramento, iniziative e quant'altro!!!

Nel frattempo rinnoviamo l'appello:

TUTTI A BOLOGNA!!! La Tifoseria Organizzata proveniente dalla Liguria purtroppo non ci sarà, per l'ennesima assurda trasferta vietata, quindi tocca a noi non residenti in Liguria colorare di rossoblu' (il NOSTRO rossoblu' ovviamente) il settore ospiti del "Dall'Ara", sostenere i ragazzi e urlare con quanto fiato abbiamo in gola il nostro amore per il Genoa!!!

FORZA GENOA COMUNQUE E OVUNQUE!!!

