Genoa, Murgita: "Siamo vivi e abbiamo un gruppo estremamente unito"

Il Genoa vince 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e rialza la testa, conquistando, grazie alla rete di Ostigard al 93°, tre punti fondamentali in ottima salvezza. Esordio vincente per il tandem in panchina Criscito-Murgita, in attesa del nuovo allenatore.

Le parole di Roberto Murgita nel post partita di Sassuolo-Genoa:

"Rappresento tutta la gioia dei genoani e dei genovesi, che stanno soffrendo in questo periodo, ma devo dire che è stato un bel momento, ringraziamo veramente la squadra che è stata eccezionale. Stasera ha interpretato la partita da Genoa; abbiamo dato un segnale importante a noi stessi, siamo vivi e daremo battaglia. Eravamo concentrati, i ragazzi hanno avuto energia per tutta la partita, ci hanno creduto fino alla fine e hanno voluto vincerla. Abbiamo deciso di cambiare modulo e abbiamo terminato con due esterni più offensivi e ci abbiamo creduto. I ragazzi hanno fatto una prestazione veramente di sacrificio tutti e siamo contenti di quello che abbiamo dimostrato oggi in campo".

"Abbiamo fatto la partita che volevamo fare e questa è la cosa più importante; la squadra ha combattuto su ogni pallone e l'esultanza che abbiamo avuto al gol di Ostigard è la prova che questo è un gruppo estremamente unito, che sa soffrire e saremo così anche in futuro".

"Con Mimmo ci siamo dati il cambio spesso nel guidare la squadra, anche perchè ha l'esperienza per potermi aiutare ed è stato veramente bravissimo. Sicuramente è una giornata che ricorderemo a lungo".

