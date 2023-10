Genoa-Milan, strada "brutta" e niente alta velocità: i rossoneri viaggiano in aereo

Domani sera, alle 20.45, il Genoa ospiterà il Milan nell'8° turno di Serie A. Una partita che vedrà i rossoneri arrivare nel capoluogo ligure in aereo: nonostante la distanza sia particolarmente ridotta (poco più di 140 km), la squadra di Pioli, tornata nel capoluogo lombardo solo ieri mattina dopo la trasferta di Champions a Dortmund, sceglie di volare per evitare di dover viaggiare in pullman, con la situazione autostradale complicata, o in treno, dove non ci sono linee di alta velocità sulla tratta.

Ecco dunque, che come già successo all'epoca del covid, la squadra rossonera arriverà nel capoluogo ligure direttamente nella giornata di sabato, viaggiando in aereo per recuperare al massimo le energie.