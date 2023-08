Genoa, martedì ripresa dei lavori e prima seduta per Malinovskyi: contro la Lazio Gilardino ritrova Strootman e Sabelli

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Due giorni di riposo concessi al Genoa da mister Alberto Gilardino per smaltire l'amara sconfitta subita in casa contro la Fiorentina alla prima giornata di campionato, 48 ore per riordinare le idee e ritrovarsi martedì sul campo di allenamento del centro Signorini di Pegli. I rossoblu' riprenderanno la preparazione in vista del difficile impegno del posticipo domenicale all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, che ha perso allo stadio Via del Mare contro il Lecce.





Gilardino sicuramente avrà a disposizione due elementi in più in rosa, tornano infatti dalla squalifica sia Stefano Sabelli che Kevin Strootman, senza contare che sarà arruolabile anche Ruslan Malinovskyi. L'ucraino è atteso per la prima seduta di lavori con i nuovi compagni, e sarà convocabile per la sfida ai biancocelesti. Un'arma temibile in più a disposizione di Gilardino, in attesa anche di vedere Messias, ma l'allenatore dovrà rivedere la fase difensiva che ha lasciato molto a desiderare soprattutto nella parte iniziale cotnro i viola.





Per quanto riguarda il mercato, il tecnico ha dichiarato che la società è alla finestra, c'è tempo fino a venerdì 1 settembre alle ore 20 prima dello stop della sessione estiva. Nonostante lo stop di Vogliacco, all'orizzonte non sembrano esserci trattative per un difensore centrale, mentre per la fascia sinistra torna di moda il nome di Haps dal Venezia che ha giocato con i rossoblu' nella seconda parte di campionato. Sfumata invece la cessione di Marko Pajac al Bari, con il terzino croato che non avrebbe accettato di tornare a giocare in Serie B. Altro reparto da rinforzare è il centrocampo, resta sempre in piedi l'ipotesi Miguel Crespo del Fenerbahce per il quale bisogna trovare l'accordo sulle cifre.

E' in corso intanto la vendita dei biglietti per la partita dell'Olimpico riservata ai tifosi genoani, che si chiuderà sabato 26 alle ore 19.