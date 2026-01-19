Genoa. Marcandalli: "Pareggio importante su un campo difficile"

Dopo lo 0-0 del Tardini contro il Parma, Alessandro Marcandalli ha commentato con soddisfazione la prestazione del Genoa, soffermandosi sia sul risultato sia sul proprio momento di crescita. "È stata una partita molto equilibrata, in cui abbiamo lavorato bene di squadra e con grande attenzione".

Il difensore ha poi evidenziato i progressi personali mostrati nelle ultime settimane: "Mi sento in crescita, sto trovando continuità e cerco sempre di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa". Una prova, la sua, attenta e convincente, che lo ha visto protagonista di una prestazione solida e ordinata, fatta di buone letture difensive e interventi puntuali.

Il pareggio senza reti viene letto dal prodotto del vivaio rossoblù come un ulteriore passo avanti nel percorso del Genoa: "Portiamo a casa un risultato importante su un campo difficile. Dobbiamo continuare su questa strada, con la stessa concentrazione e lo stesso spirito"

In chiusura, un passaggio anche sugli avversari e in particolare sul temuto attaccante argentino del Parma Mateo Pellegrino: "E' un ottimo giocatore, lo conosciamo bene, ma oggi siamo stati bravi a limitarlo e a contenerlo nel modo giusto. Sono tutti aspetti ed elementi che ci trasmettono fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi, anche se non abbiamo ancora fatto niente".

