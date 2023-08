Genoa, Malinovskyi e Strootman titolari con la Lazio. Se parte Coda, idea Pohjanpalo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il Genoa viaggia ad ampie falcate verso la tarsferta dell'Olimpico, che vedrà la squadra di Gilardino di fronte a una Lazio ferita dopo la sconfitta di Lecce. Le buone notizie per il tecnico rossoblù arrivano dai rientri: Strootman e Sabelli, scontato il turno di squalifica, saranno nuovamente a disposizione e si candidano per una maglia da titolare. L'assenza dell'olandese contro la Fiorentina si è fatta sentire non poco in mezzo al campo, motivo per cui Gilardino potrebbe schierarlo già a Roma. Capitolo Malinovskyi: l'ucraino non è stato convocato dalla sua nazionale in vista degli impegni di settembre, motivo per cui sarà a completa disposizione del Grifone per affinare l'intesa coi compagni durante la pausa dai campionati. La non convocazione del CT Rebrov è più per cautela che per motivi tecnici, in quanto il giocatore ha poco test estivi nelle gambe. Per quanto riguarda il mercato interessa sempre Pezzella del Betis, mentre la pista Lirola è ormai sfumata, con il giocatore destinato al Frosinone. Il nome nuovo è quello di Joel Pohjanpalo del Venezia: l'attaccante finlandese, autore di una rete nel 3-0 dei lagunari contro il Como, e reduce da una scorsa stagione superlativa con 19 gol e 7 assist, potrebbe fare al caso del Genoa, considerando la clausola rescissoria favorevole da 3 milioni presente nel contratto. Il suo innesto potrebbe essere subordinato a una cessione nel reparto avanzato: il nome caldo è quello di Coda, sul quale è piombata anche la Sampdoria, oltre al bari, per stessa ammissione del direttore tecnico blucerchiato Nicola Legrottaglie.