Genoa, Malinovskyi ancora in gol con la Nazionale. Oggi la ripresa dei lavori a Pegli
di F.S.
3 e 1 assist in 2 partite: non male il bilancio di Ruslan Malinovskyi, impegnato con la Nazionale Ucraina per due gare di qualificazioni ai Mondiali.
Dopo la doppietta contro l'Islanda di Ellertsson, il centrocampista rossoblù è stato di nuovo decisivo mettendo a referto un gol e un assist contro l'Azerbaigian.
Oggi scenderanno in campo i giovani Ekhator, Fini, Otoa e Cuenca, mentre nella giornata di oggi il Genoa tornerà ad allenarsi al centro sportivo 'Signorini' di Pegli in vista della ripresa del campionato, in cui affronterà il Parma in casa. A caccia di punti salvezza mister Vieira, che aspetta buone notizie dall'infermeria dopo i problemi accusati da Messias, Ostigard, Cornet e Stanciu.
