Genoa: lunedì coreografia rossoblù al Ferraris prima della partita col Venezia

La Gradinata Nord ha firmato un comunicato ufficiale in cui anticipa che prima di Genoa-Venezia ci sarà una grande coreografia: "In occasione della gara interna di lunedì, verrà allestita - si legge - in Gradinata Nord una coreografia dal grande significato per tutti. Invitiamo tutti i Genoani ad entrare allo stadio con anticipo, a non alzare bandiere o stendardi all’ingresso in campo delle squadre e a non accendere fumogeni. Seguite le indicazioni che verranno date e NON spostate per nessun motivo il cartoncino che troverete una volta dentro. Infine, ma non per importanza, fuori la voce per un’altra serata da Grifoni”.

